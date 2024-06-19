Мобилизационный возраст надо снизить до 21 года включительно, – заместитель командира 3 ОШБр

Мобилизационный возраст в Украине есть смысл снизить до 21 года. Именно таким образом Вооруженные силы Украины получат новое видение ведения войны, свежие решения, которые помогут выиграть войну.

Об этом заявил заместитель командира третьей отдельной шутрмовой бригады, майор Родион Кудряшов в эфире "Утро. Live", комментируя заявление нардепа Романа Лозинского о возможном уменьшении мобилизационного возраста ниже 25 лет.

Смотрите также Мобилизация в Украине: что грозит военнообязанным за неявку в ТЦК

"Я за понижение возрастного ценза... Я считаю, что возрастной ценз может быть снижен до 21 года включительно", – сказал Кудряшов.

ВСУ – это о качестве, а не количестве

Объяснил свою позицию военный тем, что по его убеждению, ВСУ – это "больше о качестве, а не о количестве", поскольку количеством мы Россию не поборем. Итак, нужна "качество", которое могут предоставить армии молодые люди.

"Нам нужно свежее молодое видение в ВСУ. Сейчас очень много реформ в применении оружия на передовой, в том числе применение дронов типа first-person view FPV drone. Это то, что нам нужно, и то, с чем не то что может справиться новое вливание мыслей в украинское войско", – сказал замкомандира 3-й ОШБр.

Подготовка населения

По словам военного, нужно уже сейчас начать реализовывать программы среди гражданского населения в учебных заведениях по подготовке к будущим опасностям, связанных с агрессией России.

В частности, стоит разрабатывать программы государственного уровня по подготовке молодых людей, которые учатся в школах и высших учебных заведениях.