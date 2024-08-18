Снизят ли депутаты мобилизационный возраст и проведут ли демобилизацию: что говорит Стефанчук

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал важные для украинцев вопросы. В частности, относительно возможности снижения мобилизационного возраста и перспектив демобилизации в Украине.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир телеканала "Мы – Украина", с журналистами которого разговаривал чиновник.

Смотрите также Изменения правительства относительно воинского учета: как касаются мужчин, что за рубежом

Изменится ли мобилизационный возраст

По словам Стефанчука, пока Верховная Рада не рассматривает вопрос о дальнейшем снижении мобилизационного возраста, который уже был снижен до 25 лет.

Насколько я проинформирован, избегая каких-либо цифр, как раз правильный подход к формированию мобилизационной основы сегодня говорит нам, что в Украине есть необходимый мобилизационный ресурс.

Политик убежден, что соответствующий мобилизационный ресурс можно будет разумно распределять и применять только в случае правильного менеджмента в Министерстве обороны.

Реальна ли демобилизация во время войны

Стефанчук, комментируя вопрос демобилизации, отметил важность справедливости и создания равных условий.

Я не знаю ни одной страны, которая во время войны объявляла демобилизацию,

– одновременно сказал он, добавив, что важно найти механизмы для справедливой ротации воинов.

Спикер обратил внимание на необходимость избежания ошибок прошлого и обеспечения равных условий службы для всех граждан.