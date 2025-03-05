В ЦПД ответили, чего больше всего хочет Россия перед мирными переговорами

Россия стремится снять санкции с некоторых российских олигархов еще до начала мирных переговоров. Это представляет угрозу не только для Украины, но и для США.

Кремль хочет достичь этого до прекращения обстрелов по Украине. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко озвучил 24 Каналу и другие условия, которые Россия будет продвигать во время переговоров.

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Чем грозит снятие санкций с России

Россия стремится отменить санкции в отношении некоторых российских олигархов еще до начала мирных переговоров. Кремль активно давит на США, надеясь, что Вашингтон не только будет рассматривать это как предложение, но и перейдет к конкретным действиям.

Сейчас начнут играть в эту игру с США,

– отметил руководитель ЦПД.

Однако такая логика Кремля опасна как для США, так и для Украины. Россия стремится достичь отмены санкций еще до того, как прекратит ракетные и беспилотные обстрелы, а также сделает любые шаги к деэскалации конфликта.

На сегодня Кремль не предпринимает никаких реальных шагов, чтобы завершить войну: обстрелы продолжаются, а производство оружия в России только растет.

Что важно, как только Европа включится в переговоры, Россия будет продвигать идею снятия уже европейских санкций. Это, по словам Коваленко, болезненная тема для оккупантов.

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Что еще хочет Россия перед мирными переговорами

Кремль будет настаивать на условиях "Стамбул-2", в частности на сокращении армии Украины и отказе от вступления в НАТО. Кроме того, Россия будет стремиться поднять вопрос о присоединении Херсона и Запорожья в свой состав, поскольку вписала их в свою конституцию.

Этого нельзя допускать, поскольку с самого начала это условие не должно быть на столе. Херсон и Запорожье – это Украина,

– подчеркнул Андрей Коваленко.

Как он отметил, никто не будет соглашаться на обмен территориями или на то, чтобы Россия получила контроль над ними – ни дипломатически, ни юридически.