В Госдепе США подтвердили снятие запрета на американское оружие для "Азова"

В США сняли запрет на поставку американского оружия бригаде "Азов". Это официально подтвердили в Госдепе.

Представитель Госдепартамента США В США подтвердили снятие запрета на передачу американского оружия 12 бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Запрет действовал около 10 лет.

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Россия работала над дискредитацией

Государственный департамент провел проверку и не нашел доказательств грубых нарушений прав человека, совершенных бригадой "Азов". Кроме этого, там отметили, что над дискредитацией бригады активно работала российская пропаганда.

Подразделение Национальной гвардии Украины в составе 12-й бригады специального назначения "Азов" длительное время пытались приравнять к милитарной группировке "Батальон Азов", которая образовалась для защиты Украины от вторжения России в 2014 году,

– говорится в сообщении.

Этот батальон расформировали в 2015, а состав бригады существенно изменился.

В бригаде отреагировали на решение США