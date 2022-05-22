Снова кассетные снаряды: в Николаеве прогремели взрывы

Над Николаевом повторно раздаются взрывы. В настоящее время сообщают о кассетных снарядах. Жителей города призывают пройти в укрытия.

О взрывах в 21:44 сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич. Известно, что в результате взрывов в городе не было объявлено о начале воздушной тревоги.

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Россияне снова обстреливают Николаевщину

Снова над Николаевом раздаются взрывы. Кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон и не забывайте о правиле двух стен,

– пишет Сенкевич.

Пока детали не разглашаются. О повреждениях, если таковые будут, сообщат представители местных властей после стабилизации ситуации в регионе.

В Николаеве задержали четырех человек, работавших на врага

Накануне украинские спецслужбы задержали агентурную сеть из 4 человек. Деятельность подозреваемых была направлена ​​во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, а также обороноспособности и информационной безопасности Украины.

Правоохранители сообщили, что житель Херсона нанял четырех николаевцев и разделил между ними отдельные роли. Одна из женщин собирала информацию о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и передавала ее организатору преступной группировки. Вторая – периодически собирала и передавала организатору из Херсона информацию о местах дислокации, передвижении личного состава и военной техники ВСУ.

У третьей подозреваемой в телефоне нашли пересланные фотографии документов с указанными персональными данными 71 военнослужащего ВСУ. Четвертым задержанным стал ее муж, собиравший информацию о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, более того – указывал координаты дислокации украинских защитников.

Предыдущие атаки на Николаев: коротко

Ночью на 22 мая российские войска атаковали Николаевщину. Из-за вражеских обстрелов пострадали не менее 5 человек.

Под вражеским огнем оказалась Широковская община области, где российские снаряды попали в дома. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Российские оккупанты непрерывно обстреливают Березнеговатскую общину. Информации о повреждениях и пострадавших пока нет.

Днем 21 мая российские оккупанты во второй раз нанесли удар по базе строительной компании. В результате вражеской атаки загорелась небольшая заправочная станция – оттуда шел густой черный дым. Кроме того, уничтожены многие строительные материалы, а также – поврежден автомобиль.

Сообщается, что ранее захватчики разбомбили базу "Большой стройки". Атака датируется 15 марта. Именно здесь строили объездную дорогу для города. Тогда в результате обстрела была повреждена техника.

Вечером 20 мая силы ПВО сбили над Николаевщиной крылатую ракету Х, которую россияне выпустили из стратегического бомбардировщика.

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