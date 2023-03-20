Снова угроза удара "Кинжалами": по всей Украине – воздушная тревога

По всей Украине утром 20 марта была объявлена воздушная тревога. Сообщают об угрозе из-за взлета МиГ-31К ВКС, который является носителем ракет "Кинжал".

Пренебрегать воздушной тревогой не стоит. Следует дождаться отбоя в безопасном месте.

Читайте также Идея-фикс оккупантов: на чем Россия сосредоточит ракетные удары

Причина тревоги

Белорусские партизаны в телеграмм-канале "Беларускі Гаюн" сообщили о взлете носителя "Кинжалов".

08:58. Аэродром "Барановичи". Взлет истребителя сопровождения.

09:00. Аэродром "Мачулищи". Взлет МиГ-31К ВКС РФ.

Сообщили, что на 10:00 МиГ-31к в сопровождении истребителя находится в воздушном пространстве Беларуси над городом Барановичи. Он совершает демонстрационный полет с востока на запад Белоруссии.

Где объявили тревогу

Киев и Киевская область,

Черниговская,

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Днепропетровская,

Кировоградская,

Черкасская,

Николаевская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Херсонская,

Винницкая,

Житомирская,

Хмельницкая,

Черновицкая,

Тернопольская,

Ивано-Франковская,

Ровенская,

Волынская,

Львовская,

Закарпатской области.

В Луганской области воздушная тревога продлится с 4 апреля.

В АР Крым – с 12 декабря.

Ракетная угроза

В ВМС ВСУ сообщили, что по состоянию на 19 марта в Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 16 ракет. В Азовском море есть 1 вражеский корабль, а в Средиземном море до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 20 ракет.

Напомним, ночью на 18 марта российские войска выпустили по Украине 16 БПЛА "Шахид". Дроны они запускали по двум направлениям одновременно. Кроме Азовского моря выпустили из Брянской области, чтобы атаковать именно Киевщину и западные регионы Украины.