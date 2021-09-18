"Собака лает, караван идет": оккупанты в Крыму отреагировали на санкции СНБО

В "избирательной комиссии" Крыма отреагировали на санкции Совета по нацбезопасности и обороны через проведение так называемых выборов в Госдуму на оккупированных территориях. Там считают, что ограничения Украины не повлияют на голосование.

Санкции СНБО прокомментировал глава российской "избирательной комиссии" Крыма Михаил Малышев. Он отметил, что работа, необходимая для организации "избирательного процесса" проходит в "спокойном режиме".

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Реакция оккупантов Крыма на санкции Украины

Все эти очередные санкции никак не повлияют на работу ни избирательных комиссий, ни членов комиссий. И хотелось бы ответить известной восточной поговорке "собака лает, караван идет",

– сказал представитель оккупантов.

По словам Малышева, итоги первого дня "голосования" свидетельствуют о том, что явка в оккупированном Крыму составляет 21,15%. Участие в так называемых выборах приняли 315,9 тысячи крымчан.

СНБО ввела санкции из-за выборов в Госдуму на оккупированных землях

Секретарь СНБО Алексей Данилов 17 сентября сообщил, что Украина введет против Москвы новые санкции из-за проведения российских выборов на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

По словам Данилова, во время заседания "отработали первый список людей, представленный соответствующими органами". Санкции в отношении них применят в ближайшее время – после указа Владимира Зеленского.

В частности, СНБО решила ввести ограничения в отношении 53 членов территориальных избиркомов и 33 кандидатов в Госдуму.