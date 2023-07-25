В Киевской области собака напала на ребенка: мальчик в больнице с ранами и переломом

Во время прогулки на двенадцатилетнего мальчика напала собака без намордника. В настоящее время он находится в больнице.

Инцидент произошел в Киевской области в пятницу, 21 июля.

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Нападение пса на ребенка

21 июля 12-летний мальчик вместе со своим любимцем ушел на прогулку. Во время этого соседская собака выбежала на улицу и напала на ребенка. Собака была без намордника и непривязана.

После нападения мальчик был доставлен в больницу с ранами руки и переломом кисти.

Напавший на ребенка пес / Национальная полиция Украины

Полиция проводит досудебное расследование. Судьба животного определится именно в ходе этого расследования.

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