Собчак утверждает, что ей звонил Кадыров: пропагандистка показала фото

Российская журналистка Ксения Собчак заявила, что якобы говорила по телефону с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Отметим, на сегодняшний день распространяется информация, что он болен и даже может быть в коме.

По словам Собчак, их разговор длился 40 минут и прошел в режиме видеосвязи. Об этом пропагандистка сообщила в своей соцсети, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Кадыров очень "распух": какие существуют версии произошедшего с чеченским путинским муртадом

Собчак говорит, что разговаривала с Кадыровым

Журналистка обнародовала скриншот с видеозвонка, на котором видно ее и самого главу Чечни. Собчак утверждает, что Кадыров якобы позвонил ей из-за того, что она призвала расследовать инцидент с его сыном.

К тому же пропагандистка пересказала разговор с Кадыровым. Она говорит, что глава Чечни якобы не наказал своего сына за его поступок, а наоборот гордится им, поскольку "он повел себя как настоящий мужчина".

Мы пришли в СИЗО, Журавель сказал, что хочет поговорить со мной лично. Сказал, что хочет принять ислам, я сказал ему, что он сатана и просто хочет спасти свою шкуру. И что такие мусульмане нам не нужны. Я ему ничего не делал, я законопослушный гражданин. Но потом я ушел из кабинета, а Адам остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал телохранителя своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный. Я не помнил и не думал о том, что Адаму 15, у меня три сына старших, я постоянно путаю их возраст,

– рассказал Кадыров Собчак.

Кроме того, Собчак утверждает, что Кадыров позволил ей писать о нем "что угодно", но о его семье – нет.

"Разговор опубликовать разрешил, я спросила несколько раз. Скриншот опубликовать тоже разрешил, здесь тоже спросила несколько раз. Жив, здоров, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью", – написала российская журналистка.



Собчак якобы разговаривала с Кадыровым / Скриншот

В каком состоянии сейчас Кадыров: что известно