Собирают ногу, – Шефир рассказал о состоянии своего раненого водителя

На Киевщине 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Сергея Шефира. В результате нападения ранения получил водитель первого помощника президента.

Сергей Шефир рассказал, что жизни пострадавшего ничего не угрожает. Об этом чиновник сообщил, прибыв на собрание "Слуг народа" в Трускавец.

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Не может встать с постели

Я думаю, он еще не может встать. Там целый механизм, собирают ногу. Обещают, что все будет хорошо, но пока он не встает, без движения,

– отметил помощник президента.

По словам Сергея Шефира, психологически пострадавший "себя чувствует нормально". Даже сказал, что после всех событий вернется на место водителя.

Обстрел авто Шефира: коротко

Между селами Круглик и Ходосовка Киевской области, 22 сентября неизвестные обстреляли машину помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате нападения ранили водителя, его уже прооперировали.

Народный депутат Давид Арахамия заявил, что Сергей Шефир ездил как сам, так и с водителем, а государственной охраной не пользовался. По словам главы фракции "Слуга народа", машину ждала засада у леса.

На нападение отреагировал и президент Владимир Зеленский, который тогда находился в США. Он подчеркнул, что "передавать привет выстрелами из леса в авто моего друга – это слабость", а ответ будет сильным.

Пострадавшего водителя Сергея Шефира после нападения увезли в "Феофанию". Там врачи его прооперировали – процедура прошла успешно.

На Киевщине обстреляли авто Шефира: смотрите видео