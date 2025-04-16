Ни ядерные государства, ни договоры, которые они подписали по ядерной безопасности, не смогли гарантировать ядерное сдерживание. Их действия и реакции на российскую агрессию и угрозы были нерешительными, поэтому теперь государства стоят перед новым вызовом.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат пяти созывов, первый глава делегации по ядерному разоружению Юрий Костенко, отметив, что большинство стран имеют целью гарантировать собственную безопасность, основанную на национальных интересах. Теперь любые подписи на бумагах и обязательства действовать не будут.

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Система ядерной безопасности лопнула, сейчас – другая реальность

По словам народного депутата пяти созывов, вся международная система по ядерному оружию лопнула.

В 1986 году США, СССР, Франция, Великобритания и Китай подписали Договор о нераспространении ядерного оружия, разработанный ООН. Эти страны были ядерными и взяли на себя обязательства не использовать это оружие против неядерных государств, и вообще воздерживаться от его использования первыми. Теперь эта система сдерживания перестала действовать.

Уже в 1994 году США, Великобритания и Россия подписали Будапештский меморандум. Позже к ним присоединились Франция и Китай. Страны дали Украине "заверения", что они не будут угрожать нашей стране ядерным оружием, а в случае агрессии против Украины, эти страны начнут консультации относительно того, как дать отпор.

"Учитывая это, все подписанты не выполнили свои обязательства, закрыли глаза. Один из них (Россия – 24 Канал) стал злейшим агрессором и демонстрирует всему миру пренебрежение любыми нормами международного права и обязательствами, которые он давал",

– отметил он.

Костенко отметил, что сейчас – совсем другая реальность. Все нарративы Кремля о том, что "Украины не существует как государства", вошли в политику многих стран. Это означает, что все, что было до полномасштабного вторжения нивелировало все системы ядерного сдерживания, которые существовали.

Свою решимость не показало и МАГАТЭ, которое создали для того, чтобы контролировать нераспространение ядерного оружия. В МАГАТЭ не заявили, что Россия нарушила устав ООН, Будапештский меморандум и международное право по ядерного терроризма.

Народный депутат пяти созывов заметил, что теперь мир встал перед вопросом – как двигаться дальше в этой ситуации.

Ответ есть – большинство развитых стран уже начали дискуссию на тему собственного ядерного оружия. Говорится о Японии, Южной Корее, Австралии, Канаде и ЕС. Очень хорошо, что Эммануэль Макрон сделал заявление о ядерном зонтике над Евросоюзом. Это свидетельствует, что никакие письменные обязательства не будут действовать. Мир пошел в развитие обеспечения собственной безопасности,

– подчеркнул он.

Страны имеют такую возможность, ведь сейчас на черном рынке можно приобрести обогащенные уран и плутоний. Этот процесс произошел, потому что долгое время мир молчал и не реагировал на нарушение вышеупомянутого Договора о нераспространении ядерного оружия.

Костенко добавил, что этот документ должен был закончиться в 1995 году из-за недостаточного количества стран для поддержки по его пролонгации. Однако тогда именно Украина, благодаря самопожертвованию, помогла его продолжить.

Теперь же Россия и США его разрушают. Вашингтон не придерживается принципов Будапештского меморандума о переговорах втроем (Великобритания, США и Украина) для наработки действий и дальнейшего их представления агрессору, то есть России.