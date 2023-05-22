Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Олег Жданов. Он объяснил, почему это хорошо для Украины.
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"Это очень хорошо для нас, потому что сегодня в России нет войска. Все, что боеспособно, находится в Украине. Там (в России – 24 Канал), если и есть на учебных центрах мобилизованных, то они не являются подготовленным войском, которое способно выполнять боевые задачи", – отметил Жданов.
События в Белгородской области
Белгородские чиновники сообщили о "тревожной ситуации" в регионе. В свою очередь в украинском ГУР МО отметили, что указанные организации проводят операцию на территории Белгородской области для создания "полосы безопасности". Нужна она для защиты украинцев.
"Буданов ранее отмечал в своих интервью, что одна из целей после победы – создание демилитаризованной зоны с Россией как минимум 100 километров вдоль нашей границы. Если они делают демилитаризованную зону – это хорошо", – прокомментировал военный эксперт.
Олег Жданов о событиях в Белгороде: смотреть видео
На Белгороде не остановятся
Олег Жданов предположил, что останавливаться на Белгороде участники сегодняшних событий не будут. Но здесь есть вопрос: как они будут двигаться – вдоль границы или вглубь страны.
Посмотрим, как все будет развиваться. Они объявили Белгородскую народную республику, подняли флаги и сейчас начнут формировать органы государственного управления новой России на базе Белгородской,
– предположил он.
Также он добавил, что завтра другие субъекты могут выдвинуть свои политические лозунги и тоже начать движения в сторону отделения от России. Особенно о серьезности намерений говорит применение тяжелой бронетехники, танков и вертолетов.
"Фактически это первые признаки гражданской войны в России. Мы предполагали в начале такой конфликт, когда империя начинает захватнические войны, а сама уже трещит. Это может привести к внутреннему противостоянию. Главное – в этих приграничных территориях нет войск и генштабу нужно снимать резервы с территории Украины", – добавил Жданов.
События в Белгородской области: последнее
- В результате взрывов произошел пожар в одном из пунктов ФСБ. Местные чиновники паникуют. Они опровергают информацию о якобы эвакуации населения.
- В свою очередь в Кремле отреагировали на события и цинично обвинили в атаке якобы "украинскую" ДРГ. Тем временем добровольцы зашли в город Грайворон и освободили пограничную деревню Козинка. В ход пошли танки и вертолеты.
- Во время событий в городе Грайворон ранение получил заместитель главы администрации города. О его состоянии пока ничего не известно.