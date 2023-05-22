Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, чому це добре для України.
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"Це дуже добре для нас, бо сьогодні в Росії немає війська. Все, що боєздатне, знаходиться в Україні. Там (в Росії – 24 Канал), якщо і є на навчальних центрах мобілізованих, то вони не є підготовленим військом, яке спроможне виконувати бойові завдання", – відзначив Жданов.
Події в Бєлгородській області
Бєлгородські чиновники повідомили про "тривожну ситуацію" в регіоні. У свою чергу в українському ГУР МО відзначили, що зазначені організації проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки". Потрібна вона для захисту цивільних українців.
"Буданов раніше зазначав у своїх інтерв'ю, що одна з цілей після перемоги – створення демілітаризованої зони з Росією як мінімум 100 кілометрів вждовж нашого кордону. Якщо вони роблять демілітаризовану зону – це добре", – прокоментував військовий експерт.
Олег Жданов про події в Бєлгороді: дивитись відео
На Бєлгороді не зупиняться
Олег Жданов припустив, що зупинятися на Бєлгороді учасники сьогоднішніх подій не будуть. Але тут є питання: як вони рухатимуться – вздовж кордону чи вглиб країни.
Подивимося, як все буде розвиватися. Вони оголосили Бєлгородську народну республіку, підняли прапори і може зараз почнуть формувати органи державного управління нової Росії на базі Бєлгородської,
– припустив він.
Також він додав, що завтра інші суб'єкти можуть висунути свої політичні гасла і теж почати рухи убік відокремлення від Росії. Особливо про серйозність намірів говорить застосування важкої бронетехніки, танків та гелікоптерів.
"Фактично це перші ознаки громадянської війни в Росії. Ми передбачали на початку такий конфлікт, коли імперія починає загарбницькі війни, а сама вже тріщить. Це може призвести до внутрішнього протистояння. Головне – у цих прикордонних територій немає військ і генштабу треба знімати резерви з території України", – додав Жданов.
Події в Бєлгородській області: останнє
- Внаслідок вибухів сталася пожежа в одному з пунктів ФСБ. Місцеві чиновники панікують. Вони спростовують інформацію про нібито евакуацію населення.
- В свою чергу у Кремлі відреагували на події і цинічно звинуватили в атаці нібито "українську" ДРГ. Тим часом добровольці зайшли до міста Грайворон та звільнили прикордонне село Козинка – у хід пішли танки та вертольоти.
- Під час подій у місті Грайворон поранення отримав заступник голови адміністрації міста. Про його стан наразі нічого невідомо.