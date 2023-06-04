Будет что-то похожее на 1917 год: к чему приведут события на Белгородщине
Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" могут положить начало тенденции к созданию еще большего количества подобных организаций в России. Их деятельность имеет шансы способствовать разрешению конфликта с Украиной.
Ряды партизан будут и дальше пополняться россиянами. Об этом 24 Каналу рассказал Александр Мусиенко – военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований.
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В России может начаться гражданская война
Александр Мусиенко подчеркнул, что российскому обществу импонируют те, у кого есть сила и готовы идти к борьбе.
Россия не гарантирует и не может гарантировать безопасность своих границ при условии, что они ведут войну и оттуда совершают агрессию против Украины,
– объяснил он.
Это яркое свидетельство того, что у России есть серьезные проблемы с безопасностью. Такие проблемы в стране-агрессоре должны привести к отвлечению внимания от фронта. К тому же постоянно становится известно о новых движениях в России, которые могут спровоцировать начало гражданской войны.
Возможно, кто-то потом с кем-то объединится и устроят то, о чем говорил Евгений Пригожин, 1917-й год,
– заметил Мусиенко.
По его словам, именно это и есть индикаторы серьезного гражданского противостояния в России.
Мусиенко объяснил, чем может угрожать России деятельность вооруженных оппозиционных организаций: смотрите видео
Как Украина может использовать ситуацию в России
Военный эксперт отметил, что Владимир Путин уже в третий раз дает поручение об усилении границы. Впрочем, его выполнять в России не имеют особого желания.
Эти поручения не спешат выполнять определенные силовые ведомства, потому что явно поддерживают то, что сейчас происходит,
– предположил он.
Не исключение, что среди силовиков есть группа саботажников, которым откровенно нравится все происходящее, потому что это может привести к изменению всего политического руководства России и отстранению Путина от власти.
История с созданием демилитаризованной зоны могла бы иметь свои преимущества для Украины в случае, если военное командование России примет решение, что часть резервов из оккупированной части Украины нужно перебрасывать и перетаскивать в Белгородскую, Курскую, Брянскую области.
Это было бы выгодно РДК и легиону "Свобода России", чтобы в будущем аргументировать свою политическую перспективность прекращением агрессивной войны против Украины.
Ситуация на Белгородщине: главное
- На Белгородщине россияне паникуют из-за неспокойной ситуации в регионе. Добровольцы предлагают предоставить гуманитарный коридор для людей, готовых уехать.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что "Украина готова предоставить гуманитарные коридоры, если это потребуется для сохранения граждан России".
- Напомним, что Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" проводят в Белгородской области спецоперацию, второй этап которой стартовал 1 июня.