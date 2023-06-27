Об этом 24 Каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. В то же время он подчеркнул, что террор необязательно даст желаемый результат.

К теме За кадром мятежа осталась самая интересная часть, – в ГУР анонсировали громкие события в России

"Путин ответит террором. Они должны запугать всех еще сильнее, ведь они увидели эти нелояльные группы. Будет огромная репрессивная работа спецслужб, которые будут выявлять, выяснять, наказывать", – отметил Фейгин.

Будет ли новая попытка мятежа в России: смотрите видео

Чистки будут касаться не только военных, но и гражданских, которые поддерживали мятежников в Ростове и Воронеже.

Может быть еще одна попытка переворота

Усиление давления вряд ли даст Путину нужный результат. Армия предельно всем недовольна – не только ЧВК "Вагнера", но и обычные части, не говоря о мобилизованных.

"Я бы не сказал, что вопрос окончательно решен по поводу нового "похода на Москву". Он может быть в другой форме – дезертирства, бунтов", – подытожил Фейгин.

"Поход на Москву" Пригожина: основное