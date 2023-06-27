Об этом 24 Каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. В то же время он подчеркнул, что террор необязательно даст желаемый результат.
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"Путин ответит террором. Они должны запугать всех еще сильнее, ведь они увидели эти нелояльные группы. Будет огромная репрессивная работа спецслужб, которые будут выявлять, выяснять, наказывать", – отметил Фейгин.
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Чистки будут касаться не только военных, но и гражданских, которые поддерживали мятежников в Ростове и Воронеже.
Может быть еще одна попытка переворота
Усиление давления вряд ли даст Путину нужный результат. Армия предельно всем недовольна – не только ЧВК "Вагнера", но и обычные части, не говоря о мобилизованных.
"Я бы не сказал, что вопрос окончательно решен по поводу нового "похода на Москву". Он может быть в другой форме – дезертирства, бунтов", – подытожил Фейгин.
"Поход на Москву" Пригожина: основное
- Ночью 24 июня глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал "марш справедливости" Россией в ответ на якобы ракетный удар со стороны минобороны накануне. Во время своего краткосрочного мятежа вагнеровцы повредили дороги, 19 домов и главное – минуснули несколько российских самолетов, среди которых военный Ил-22М.
- За почти сутки вагнеровцам удалось установить контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а также несколькими дорогами, ведущими в Москву. Однако после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин решил прекратить свой мятеж. Наемники развернули колонны и вернулись в полевые лагеря.
- 26 июня Евгений Пригожин после двухдневного молчания вышел на связь и решил объяснить, почему вагнеровцы устроили мятеж. По его словам, ЧВК "Вагнера" должна была прекратить свое существование, поэтому было принято решение не допустить этого.
- 27 июня в Беларусь прилетел самолет руководителя ЧВК "Вагнера". О приезде Пригожина было договорено ранее с Лукашенко.
- Однако аналитики ISW считают, что Беларусь не предоставит боевикам ЧВК "Вагнера" надежного убежища, если Кремль будет давить на Лукашенко. Перебазирование в соседнее государство может стать для Евгения Пригожина и его наемников ловушкой.