Про це 24 Каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Водночас він наголосив, що терор необов'язково дасть бажаний результат.

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"Путін відповість терором. Вони повинні залякати всіх ще сильніше, адже вони побачили ці нелояльні групи. Буде величезна репресивна робота спецслужб, які виявлятимуть, з'ясовуватимуть, каратимуть", – зазначив Фейгін.

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Чистки стосуватимуться не лише військових, а й цивільних, які підтримати заколотників у Ростові й Воронежі.

Може бути ще одна спроба перевороту

Посилення тиску навряд чи дасть Путіну потрібний результат. Армія гранично всім незадоволена – не тільки ПВК "Вагнера", а й звичайні частини, уже не мовлячи про мобілізованих.

"Я б не сказав, що питання остаточно розв'язане щодо нового "походу на Москву". Він може бути в іншій формі – дезертирства, бунтів", – підсумував Фейгін.

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