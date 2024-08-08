Россия была абсолютно не готова: какой позитив для фронта будут иметь события в Курской области

Российские власти 6 августа сообщили о прорыве границы на территории Курской области. Есть сообщения, что там продолжаются боевые действия, а большое количество военных страны-агрессора сдается в плен.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, ситуация в Курской области абсолютно спланированная операция. Вероятно, она готовилась заранее, в частности недавнее заявление Кирилла Буданова об угрозе для Украины с севера, могла сработать как дезинформация врага через медиа. Силы обороны могли перебрасывать свои войска, а противник думал, что они для обороны, а не наступления.

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Россия была не готова

Александр Мусиенко отметил, что фактор неожиданности на территории России в Курской области сработал.

Россия была не готова к тому, что те подразделения, которые мы видим, могут там появиться и что будет прорыв границы. Это успешное планирование и реализации,

– подчеркнул он.

Россия в течение 2023 – 2024 годов укрепляла свои границы, однако это не помогло оккупантам. По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, самой большой ошибкой россиян является то, что они втянулись в затяжную, тяжелую войну, к которой не готовились, ведь враг ожидал быстрой победы.

Будет ли Россия перебрасывать войска с горячих направлений

Мусиенко считает, что противник может привлечь для обороны Курской области свои резервы, которые, вероятно, планировал использовать в Донецкой или Харьковской области.

Продвигается ли противник в Донецкой области: карта

"Россия уже сейчас может перебрасывать те силы, которые в перспективе могли бы поехать под Покровск, Торецк или под Часов Яр. Эти войска не поедут на Восток, а будут отправлены в Суджу и близлежащие села", – сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он добавил, что пока нет подтвержденной информации, что оккупанты перемещают войска из Донецкой области в Курскую область. Однако, возможно, определенные изменения на фронте будут и России придется оттягивать часть своих сил.