Полковник запаса сказал, повлияла ли на фронт переброска оккупантов в Курскую область

Силы обороны Украины проводят военную операцию в Курской области. Кремлевский диктатор заявил, что якобы оккупационные войска, несмотря на все, значительно усилили наступление на территорию нашего государства, однако реальные данные несколько иные.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что атака россиян на украинские позиции не усилилась, однако, к сожалению, и не стала слабее. Те силы, которые противник переправляет на Курщину не участвовали в боевых действиях, поэтому, по его словам, они не повлияли на линию фронта.

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Давление оккупационных войск

Роман Свитан отметил, что давление россиян на украинские позиции, в частности на Восточном направлении, остается неизменным. Оно не усиливается и не ослабевает.

Какая ситуация на фронте: карта

"Давят в районе Покровска, Торецка и Часового Яра. Там часто используют также и авиацию. На Запорожском направлении противник почти каждый день применяет КАБы", – отметил военный эксперт.

По его мнению, оккупанты пока не приняли решение о переброске значительных сил с восточного фронта в Курскую область. По словам Романа Свитана, туда Россия направляет небольшие подразделения.

Это разнообразный личный состав, в частности от частных охранных предприятий до морпехов 810 бригады, которую отправили из Севастополя. В ближайшее время станет понятно, достаточно ли россиянам сил и средств, чтобы остановить наше (ВСУ – 24 Канал) движение по Курщине,

– сказал он.