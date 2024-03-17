В России снова горел очередной НПЗ, враг атаковал Юг дронами: хронология 753 дня войны
Украинские защитники продолжают мужественно держать оборону на востоке и юге нашей страны. Тем временем в стране-агрессоре снова горячо от "прилетов" по важным стратегическим объектам.
О событиях на фронте, "хлопок" в России, важные политические заявления и решения мировых лидеров о помощи нашему государству – читайте в тексте 24 Канала.
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Ночью 17 марта враг атаковал Юг 16 "Шахедами". 13 из них были сбиты над Одесской областью. Еще один в Николаевской области. К сожалению, не обошлось без попаданий. В Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий. Пожары удалось оперативно ликвидировать. К счастью, люди не пострадали. Также оккупанты заявили об атаке дронов под Москвой, Ростовом, Белгородом и Калугой. Шумно было и в окрестностях столицы Москвы, и в Ростовской и Белгородской областях. Под Москвой дроны сбивали возле Домодедова, а также в Раменском и Ступинском городских округах. Горячо было и в Ростовской, Белгородской и Калужской областях. В частности, возле поселка Октябрьское четыре дрона якобы сбросили взрывные устройства. В результате взрывов традиционно "пострадавших нет". Зато есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. Всего в России сообщают о 35 сбитых дронов. Ночью в стране-агрессоре ударные БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянск-на-Кубани. Около 2 ночи в Донецкой области раздавались взрывы. Россияне атаковали Покровский район, используя баллистические ракеты. Ночью оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. В частности, в Одесской области раздавалась серия взрывов. Там ПВО вела работу по вражеским беспилотникам. На Черниговщине тоже было громко. Предварительно, противник ударил ракетой Х-59.
Ночью Россия ударила 16 "Шахедами": сколько удалось сбить
Где еще произошел "хлопок" в стране-агрессоре
В России горел НПЗ в Краснодарском крае
Россияне ударили баллистикой по Донецкой области
Взрывы в Черниговской и Одесской областях
Ночью 17 марта враг атаковал Юг 16 "Шахедами". 13 из них были сбиты над Одесской областью. Еще один в Николаевской области.
К сожалению, не обошлось без попаданий.
В Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий.
Пожары удалось оперативно ликвидировать. К счастью, люди не пострадали.
Также оккупанты заявили об атаке дронов под Москвой, Ростовом, Белгородом и Калугой.
Шумно было и в окрестностях столицы Москвы, и в Ростовской и Белгородской областях.
Под Москвой дроны сбивали возле Домодедова, а также в Раменском и Ступинском городских округах.
Горячо было и в Ростовской, Белгородской и Калужской областях. В частности, возле поселка Октябрьское четыре дрона якобы сбросили взрывные устройства. В результате взрывов традиционно "пострадавших нет". Зато есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения.
Всего в России сообщают о 35 сбитых дронов.
Ночью в стране-агрессоре ударные БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянск-на-Кубани.
Около 2 ночи в Донецкой области раздавались взрывы. Россияне атаковали Покровский район, используя баллистические ракеты.
Ночью оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. В частности, в Одесской области раздавалась серия взрывов. Там ПВО вела работу по вражеским беспилотникам.
На Черниговщине тоже было громко. Предварительно, противник ударил ракетой Х-59.