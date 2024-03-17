В России снова горел очередной НПЗ, враг атаковал Юг дронами: хронология 753 дня войны

Украинские защитники продолжают мужественно держать оборону на востоке и юге нашей страны. Тем временем в стране-агрессоре снова горячо от "прилетов" по важным стратегическим объектам.

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