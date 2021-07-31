Зеленский может повторить судьбу Порошенко, – Шабунин о последних событиях вокруг Чауса
Источник:Telegram Виталия Шабунина
Бывший судья Николай Чаус не является весомым свидетелем против Порошенко. Более того, после международных скандалов его показаний – недостаточно, чтобы посадить пятого президента. Правда, кто-то все же убедил действующего главу государства Владимира Зеленского, что Чаус – ценный.
Такое мнение высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Также он объяснил ситуацию вокруг бывшего судьи.
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Эпопея с Чаусом: важный момент
Шабунин, в частности, напомнил, что в 2017 году суд удовлетворил ходатайство НАБУ и избрал Чаусу меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в случае задержания экс-судьи в течение 48 часов должен состояться суд. Там рассмотрят новую меру пресечения – или содержания под стражей, или изменение на более мягкую.
Как отметил председатель ЦПК, НАБУ обязано выполнить это решение суда и требования Уголовного кодекса. Говорится о доставке Чауса к следственному судье.
Однако, СБУ сейчас прямо препятствует выполнению этого решения суда, "незаконно укрывая преступника" . Этим сотрудники спецслужбы совершают преступление в виде превышения своих служебных полномочий. В то же время фактически похищают подследственного НАБУ фигуранта.
На что следует ожидать дальше
По словам Шабунина, в СБУ сейчас быстро нарисуют для Чауса какое-то неизвестное ранее дело, чтобы обосновать свои незаконные действия. Более того, "коррупционное дело Чауса руками Венедиктовой заберут с НАБУ также в СБУ, чтобы экс-судья был под исключительным контролем СБУ".
Для чего все это
Глава Центра противодействия коррупции считает: кто-то мог убедить Зеленского, что Чаус – ценный свидетель против Порошенко.
"Но весь абсурд в том, что президенту явно не сказали, что одних только показаний Чауса, особенно после нескольких похищено, – явно не достаточно, чтобы посадить Порошенко, – отметил глава ЦПК.
Он добавил, что силовики Баканова (СБУ – 24 канал) по указаниям с ОПУ уже совершили больше преступлений, чем сам Чаус. В то же время уже есть международный скандал с похищением экс-судьи из Молдовы. И СБУ на этом не планирует останавливаться.
Похоже, у Зеленского за попытками догнать Порошенко забыли о законе, чем рискуют повторить политическую судьбу последнего,
– подытожил Шабунин.
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Последние события вокруг Чауса: коротко
- Чаус был судьей Днепровского районного суда Киева, пока в 2016 году его не задержали за взятку в 150 тысяч долларов.
- Затем он сбежал в Молдову. В апреле 2021 года его, якобы похитили среди Кишинева. Однако в мае Чаус записал видеообращение, где заявил, что это происходило гораздо раньше.
- Генпрокурор Молдовы заявил, что к похищению причастны государственные структуры Украины.
- 30 июля Чаус нашелся. Он пришел в здание сельского совета в Винницкой области. Был полуобнаженный и голодный.
- Через некоторое время экс-судью доставили в Киев. По данным СМИ, он должен находиться в Главном управлении СБУ.
- Правда, поздно вечером 30 июля адвокату Чауса Ростиславу Кравцу сообщили, что его клиента нет в здании Службы безопасности.
- Кроме того, в пятницу Сотрудники НАБУ устроили погоню за авто СБУ якобы с Чаусом. Но догнать машину им не удалось. После спецназовцы Бюро заблокировали выезд из здания спецслужбы.