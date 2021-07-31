Зеленский может повторить судьбу Порошенко, – Шабунин о последних событиях вокруг Чауса

Бывший судья Николай Чаус не является весомым свидетелем против Порошенко. Более того, после международных скандалов его показаний – недостаточно, чтобы посадить пятого президента. Правда, кто-то все же убедил действующего главу государства Владимира Зеленского, что Чаус – ценный.

Такое мнение высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Также он объяснил ситуацию вокруг бывшего судьи.

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Шабунин, в частности, напомнил, что в 2017 году суд удовлетворил ходатайство НАБУ и избрал Чаусу меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в случае задержания экс-судьи в течение 48 часов должен состояться суд. Там рассмотрят новую меру пресечения – или содержания под стражей, или изменение на более мягкую.

Как отметил председатель ЦПК, НАБУ обязано выполнить это решение суда и требования Уголовного кодекса. Говорится о доставке Чауса к следственному судье.

Однако, СБУ сейчас прямо препятствует выполнению этого решения суда, "незаконно укрывая преступника" . Этим сотрудники спецслужбы совершают преступление в виде превышения своих служебных полномочий. В то же время фактически похищают подследственного НАБУ фигуранта.

На что следует ожидать дальше

По словам Шабунина, в СБУ сейчас быстро нарисуют для Чауса какое-то неизвестное ранее дело, чтобы обосновать свои незаконные действия. Более того, "коррупционное дело Чауса руками Венедиктовой заберут с НАБУ также в СБУ, чтобы экс-судья был под исключительным контролем СБУ".

Для чего все это

Глава Центра противодействия коррупции считает: кто-то мог убедить Зеленского, что Чаус – ценный свидетель против Порошенко.

"Но весь абсурд в том, что президенту явно не сказали, что одних только показаний Чауса, особенно после нескольких похищено, – явно не достаточно, чтобы посадить Порошенко, – отметил глава ЦПК.

Он добавил, что силовики Баканова (СБУ – 24 канал) по указаниям с ОПУ уже совершили больше преступлений, чем сам Чаус. В то же время уже есть международный скандал с похищением экс-судьи из Молдовы. И СБУ на этом не планирует останавливаться.

Похоже, у Зеленского за попытками догнать Порошенко забыли о законе, чем рискуют повторить политическую судьбу последнего,

– подытожил Шабунин.

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