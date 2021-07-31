Таку думку висловив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Також він пояснив ситуацію навколо колишнього судді.

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Шабунін, зокрема, нагадав, що у 2017 році суд задовільнив клопотання НАБУ та обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, у разі затримання екссудді упродовж 48 годин має відбутися суд. Там розглянуть новий запобіжний захід – або тримання під вартою, або зміна на більш м’який.

Як наголосив голова ЦПК, НАБУ є зобов’язаним виконати це рішення суду та вимоги Кримінального кодексу. Мовиться про доправлення Чауса до слідчого судді.

Натомість СБУ зараз прямо перешкоджає виконанню цього рішення суду, "незаконно переховуючи злочинця". Цим співробітники спецслужби вчиняють злочин у вигляді перевищення своїх службових повноважень. Водночас фактично викрадають підслідного НАБУ фігуранта.

На що слід очікувати далі

За словами Шабуніна, в СБУ зараз швидко намалюють для Чауса якусь невідому раніше справу, аби обґрунтувати свої незаконні дії. Ба більше, "корупційну справу Чауса руками Венедіктової заберуть із НАБУ також до СБУ, аби екссуддя був під виключним контролем СБУ".

Для чого все це

Очільник Центру протидії корупції вважає: хтось міг переконати Зеленського, що Чаус – цінний свідок проти Порошенка.

"Але весь абсурд в тому, що президенту очевидно не сказали, що одних лише свідчень Чауса, особливо після декількох викрадено, – явно не достатньо, аби посадити Порошенка, – зауважив очільник ЦПК.

Він додав, що силовики Баканова (СБУ – 24 канал) за вказівками з ОПУ вже вчинили більше злочинів, ніж сам Чаус. Водночас уже є міжнародний скандал із викраденням екссудді з Молдови. І СБУ на цьому не планує зупинятися.

Схоже, в Зеленського за спробами наздогнати Порошенка забули про закон, чим ризикують повторити політичну долю останнього,

– підсумував Шабунін.

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