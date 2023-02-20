В Сочи взошла мощная лавина, снесшая мост: инцидент попал на видео

В российском городе Сочи взошла лавина. Она была настолько мощной, что снесла железный мост.

Росс СМИ написали, что инцидент произошел 20 февраля. По данным российских спасателей, лавина сошла в районе горного села Эсто-Садок под Сочи, информирует 24 Канал.

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Что известно о лавине в Сочи

Лавина сошла между склоном "Альпика" и "Красная Поляна", который сегодня (20 февраля – 24 канал) был закрыт для катания из-за повышенной лавиноопасности, и "Розовый Хутор",

– говорится в сообщении.

В российских телеграм-каналах пишут, что снежная масса снесла металлическую конструкцию, зацепила сетку ограждения и снежную пушку.

Лавина снесла мост в Сочи: смотрите видео

По словам очевидцев, на кадрах городов через Шумихинский ручей, расположенный над началом санно-бобслейной трассы в "Красной Поляне".

Российские спасатели заявили, что лавина сошла по селеотводу в районе санно-бобслейной трассы. Слой снега задел ограждающую сетку и коммуникации. Граждан России лавина не задела.

Российские метеорологи заявили, что до конца 20 февраля в горах будет мокрый снег, а на высоте более 500 метров – снеголавинная опасность. Многие горнолыжные трассы в Сочи закрыли из-за опасности схода лавин.

В России было несколько землетрясений

Россию 17 февраля всколыхнуло землетрясение у Курильских островов. Магнитуда достигла 5,3 балла по шкале Рихтера. О последствиях ничего не сообщали.

Перед тем 16 февраля землетрясение произошло в акватории Байкала. Его магнитуда составила 5,9. Ни жертв, ни разрушений там не было.

Трусило Россию также на границе с Казахстаном. Тогда магнитуда достигла 4,4. Толчки были примерно в 200 километрах от города Усть-Каменогорск. Это землетрясение специалисты относят к классу слабых, так что информации о разрушениях или пострадавших опять же не поступало.