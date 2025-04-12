Эти дети останутся и будут учить язык, – спикер сейма Польши против отмены соцпомощи украинцам

Спикер польского Сейма, кандидат в президенты Польши от партии "Польша 2050" Шимон Головня раскритиковал идею кандидата от "Гражданской платформы" Рафаля Тшасковского по сокращению социальной помощи для украинцев.

Об этом он заявил во время первых дебатов между кандидатами в президенты Польши, передает корреспондентка 24 Канала.

Смотрите также Надежда для Украины: кто такой Рафал Тшасковский и какие шансы имеет выиграть выборы в Польше

В чем убежден Головня

Обсуждая тему мигрантов, Шимон Головня вспомнил о предложении Тшасковского отменить социальную помощь по программе "800+" тем украинским детям, чьи родители не работают и не платят налоги в Польше.

Когда мы приняли закон о том, что льгота 800+ доступна только украинским детям, которые учатся в польской школе, было сопротивление этому. Но эти дети останутся здесь, изучать язык, интегрироваться со сверстниками, а в будущем будут платить налоги и взносы, заполняя дыру в нашей системе,

– сказал Головня.

Он добавил, что польскому правительству лучше сосредоточиться на создании лучших условий для собственных граждан, чем на ухудшении условий для иностранцев.

В Польше мы много говорим о том, как сделать так, чтобы иностранцев было меньше, но почти никогда не говорим о том, чтобы поляков было больше,

– добавил спикер Сейма.

К слову, недавно президент Польши Анджей Дуда подписал закон, приостанавливающий прием заявок на убежище от иностранцев. Причиной эксперты называют искусственный миграционный кризис, который спровоцировали Россия и Беларусь. Однако, по словам ученого Рышарда Купидура, никакого влияния на граждан Украины не будет.