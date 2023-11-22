Парламент Болгарии ратифицировал соглашение о БТР: сколько единиц техники получит Украина

Летом 2023 года парламент Болгарии одобрил предоставление дополнительной военно-технической поддержки Украине. Впоследствии Министерства обороны Болгарии и Украины подписали соглашение о поставках бронетранспортеров для Сил обороны.

Парламент Болгарии ратифицировал соглашение, принятое двумя оборонными ведомствами, по поставкам БТР для Украины. Это произошло в среду, 22 ноября.

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Кто проголосовал "за" и "против"

По данным местных СМИ, это соглашение поддержали 152 человека. Против ее ратификации выступили 57 парламентариев. Среди парламентариев не было воздержавшихся.

Передачу Украине БТР поддержали представители 4-х партий: ГЕРБ-ОДФ, "Мы продолжаем изменения – Демократическая Болгария", ITN, "Движение за права и свободы". Против этого проголосовали 2 политсилы с пророссийскими взглядами, а именно "Возрождение" и "Болгарская социалистическая партия".

Что получит Украина

Как пишет Novs, Болгария передаст Украине 100 старых БТР с имеющимся вооружением, а также запасные части для обслуживания этой техники. Бронетранспортеры были куплены десятилетия назад, когда в этой стране был еще коммунистический режим.

К слову, наше государство получит эту технику бесплатно. София впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину передает Силам обороны тяжелую технику официально и без посредников.

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