Ставки подняты: Россия заключением пакта с КНДР разозлила Запад, – AP

Недавно Россия и КНДР подписали взаимное соглашение, предусматривающее обмен военной помощью. Это вызывает беспокойство у партнеров, особенно у Вашингтона и Сеула.

Владимир Путин назвал потенциальные поставки оружия ответом на то, что союзники по НАТО предоставят Украине оружие большей дальности. Он прямо заявил, что Москве нечего терять и она готова идти "до конца" для достижения своих целей в Украине.

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Визит Путина в Северную Корею

Новое соглашение стало самой прочной связью между Москвой и Пхеньяном со времен окончания Холодной войны.

Вопрос для западных политиков сейчас заключается в том, становится ли Путин сравнительно безрассудным. Его речь в Северной Корее, где он осуждал Соединенные Штаты как "всемирную неоколониалистскую диктатуру", может заставить вас так думать,

– указал Стивен Сестанович, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям.

В ответ на пакт КНДР и России, Южная Корея заявила, что рассмотрит возможность отправки оружия в Украину. Ранее Сеул поставлял нашему государству только гуманитарную помощь. В то же время Путин решительно предостерег Южную Корею от предоставления летального оружия, заявив, что это было бы "очень большой ошибкой. Поставки оружия КНДР В ответ на разрешение некоторых западных стран бить по территории России их оружием, Путин заявил, что может предоставить другим странам оружие дальнего радиуса действия для поражения целей Запада. В частности, он открыто угрожал предоставить вооружение КНДР.

Сью Ми Терри, старший научный сотрудник по изучению Кореи в Совете по международным отношениям, предупредила, что Москва может поделиться технологиями оружия с Пхеньяном, чтобы помочь стране улучшить свой потенциал баллистических ракет. Есть основания полагать, что Россия уже это делает.

Это вызывает глубокое беспокойство, поскольку технологии, используемые для космических запусков и межконтинентальных баллистических ракет, значительно совпадают. Россия также может предоставить Северной Корее критически важную помощь в сферах, где ее потенциал еще только зарождается, например, в баллистических ракетах подводных лодок,

– говорит Терри.

Вероятно, Россия будет скрывать поставки оружия Северной Корее, чтобы избежать обвинений в обходе санкций.

Также во время своего визита в КНДР Путин утверждал, что Россия "будет идти до конца". Александр Габуев, директор Евразийского центра Carnegie Russia в Берлине, убежден, что эти слова имеют целью помешать Западу наращивать поддержку Киева, поскольку Россия планирует новое наступление.

Договор между КНДР и Россией