Соглашение между Россией и Северной Кореей вызывает ряд вопросов, – AP

Есть мнение, что КНДР и Россия полностью восстановили военный альянс времен холодной войны, который был заключен в 1961 году между Кореей и СССР. Но военные обязательства стран точно не ясны.

19 июня Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве. 20 июня Путин заявил, что якобы не будет привлекать солдат из КНДР для войны в Украине.

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Что известно о соглашении между КНДР и Россией

Большинство дискуссий вокруг соглашения о партнерстве идет вокруг статьи, которая обязывает взаимную помощь. По данным государственных СМИ Северной Кореи, в разделе говорится о том, что если одна из стран подвергнется вторжению и будет переведена в состояние войны, другая должна развернуть "все имеющиеся в ее распоряжении средства без промедления" для оказания "военной и иной помощи". Но там также сказано, что такие действия должны соответствовать законам обеих стран и статье 51 Устава ООН, которая признает право государства – члена ООН на самооборону,

– пишут AP.

И это интересно, ведь обе страны находятся под санкциями ООН. Вероятно, Россия хотела ограничить свои обязательства. А в целом аналитики считают, что стоит беспокоиться не о том, вмешается Россия в войну или нет, а о том, что стороны торгуют оружием. КНДР поставляет агрессору боеприпасы, взамен россияне передают военные технологии.

Интерпретировать соглашение можно по-разному. Возможно, точное его содержание станет понятным только тогда, когда возникнет необходимость реализовать обязательства на практике. Впрочем, у России нет войск в Северной Корее, а эти страны не имеют опыта совместной военной деятельности и координации.

Ким Чен Ын заявил, что соглашение подняло двусторонние отношения до уровня альянса, но Путин был более сдержанным и от него эти слова не прозвучали. Также Россия не публиковала текст документа.

А вот Южная Корея уже отреагировала на потепление отношений между странами. Там заявили, что пересмотрят политику ограничения поддержки Украины нелетальными поставками. Ранее Южная Корея не поставляла оружие Киеву.