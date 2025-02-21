Соглашение о редкоземельных металлах: в ОП ответили, готовы ли подписать документ

Майкл Уолтц заявил, что Владимир Зеленский вскоре подпишет соглашение по редкоземельным металлам. Однако в Офисе Президента отметили, что остаются вопросы по соглашению, в частности в пункте о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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В ОП прокомментировали соглашение по ископаемым

Украина и США работали над улучшением условий соглашения по редкоземельным ископаемым. В ОП отмечают, что сейчас в документе остаются пункты, которые вызывают вопросы. В частности, говорится о гарантиях безопасности.

Команды работали прошлой ночью, до утра. И говорить, что проект соглашения о редкоземельных ископаемых с США улучшили в интересах Украины, – преждевременно. С точки зрения безопасности еще остаются определенные вопросы, которые надо доработать,

– цитирует Суспильное собеседника в ОП.

Ранее издание Axios, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что администрация Трампа направила Украине последнюю версию соглашения по редкоземельным ископаемым. Новая версия соглашения направлена на "исправление ситуации" между США и Украиной.

Также собеседники утверждали, что представители Вашингтона и Киева "всю ночь обсуждали детали соглашения". В СМИ утверждают, что "теперь решение за Зеленским".

Кроме того, советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что США не примут отказ Украины подписывать соглашение о полезных ископаемых, а потому Зеленский "подпишет его в ближайшее время".