Украина не имеет долга перед США, – инвестбанкир о 2 вариантах развития событий по сделке Трампа

Дональд Трамп продолжает настаивать на заключении соглашения США и Украины о редкоземельных металлах. Одно из главных требований президента США – это возврат долга в виде средств, которые предоставлял Украине Джозеф Байден как гранты.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса сказал 24 Каналу, что на самом деле Украина ничего не должна Соединенным Штатам. Таким образом Дональд Трамп пытается шантажировать украинскую власть.

К теме США и Украина близки к заключению соглашения, но в нем нет гарантий безопасности для Киева, – NYT

Выглядит как банальный "гоп-стоп"

"Украина не имеет долга перед США. Трамп хочет нам продать идею, что мы должны ему то ли 100, то ли 350, то ли 500 миллиардов долларов. Поэтому должны Соединенным Штатам Америки это компенсировать", – отметил он.

Фурса предположил, что, вероятно, Трамп очень активно шантажирует украинскую власть, заставляя подписать соглашение, которое выглядит как банальный "гоп-стоп".

Эта сделка не про редкоземельные металлы. Она о том, что у нас сейчас есть определенная рента, которую мы получаем, или определенные доходы, которые приносят государственные компании. А Трамп говорит, давайте возьмем половину того, что вы получаете, и передадим в фонд, который будет управляться и принадлежать американцам,

– пояснил инвестиционный банкир.

В то же время этот фонд, по его словам, не будет касаться гарантий безопасности и сотрудничества. Американцы говорят, мол, за ваши деньги мы будем что-то делать или не будем что-то делать, это мы уже сами решим.

Обратите внимание! В одном из пунктов Плана победы Владимира Зеленского было указано о соглашении о совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов. По мнению Сергея Фурсы, Зеленский предлагал соглашение, а Трамп – грабеж. Украина хотела, чтобы американцы имели преимущественное право по разработке новых месторождений. А Трамп перевернул стол и ничего не оставил от первоначального соглашения.

Инвестиционный банкир рассказал, что есть 2 варианта развертывания событий вокруг этого соглашения.

Первый вариант. Соглашение трансформируется в нечто приемлемое по американским инвестициям в украинскую экономику. И это отличный вариант.

Второй вариант. США будут шантажировать Украину дальнейшей поддержкой и в итоге украинская власть не сможет сопротивляться.

Если будет второй вариант, когда шантажом Украину принудят к подписанию соглашения, тогда для нас главная задача вести себя как с Будапештским меморандумом,

– отметил Сергей Фурса.

Даже если это соглашение подпишет глава МИД Андрей Сибига или сам Зеленский, это не будет иметь никакой юридической силы. Все решения, которые хочет Трамп от Украины, должны быть проголосованы в украинском парламенте. Однако, по словам инвестиционного банкира, очень трудно представить, что украинский парламент проголосует за такое соглашение.

Напомним, что советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что Украина заинтересована в инвестициях в добычу полезных ископаемых. Однако государство должно зарабатывать на этом вместе с США. Но сложилось такое впечатление, что Соединенные Штаты не хотят прислушиваться к Украине. Так, по мнению Подоляка, сделки не заключаются.

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