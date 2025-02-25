Інвестиційний банкір Сергій Фурса сказав 24 Каналу, що насправді Україна нічого не винна Сполученим Штатам. У такий спосіб Дональд Трамп намагається шантажувати українську владу.

До теми США та Україна близькі до укладання угоди, але в ній немає гарантій безпеки для Києва, – NYT

Виглядає як банальний "гоп-стоп"

"Україна не має боргу перед США. Трамп хоче нам продати ідею, що ми винні йому чи то 100, чи то 350, чи то 500 мільярдів доларів. Через це маємо Сполученим Штатам Америки це компенсувати", – зазначив він.

Фурса припустив, що, імовірно, Трамп дуже активно шантажує українську владу, змушуючи підписати угоду, яка виглядає як банальний "гоп-стоп".

Ця угода не про рідкісноземельні метали. Вона про те, що у нас зараз є певна рента, яку ми отримуємо, чи певні доходи, які приносять державні компанії. А Трамп каже, давайте візьмемо половину того, що ви отримуєте, і передамо у фонд, який буде управлятися і належати американцям,

– пояснив інвестиційний банкір.

Водночас цей фонд, за його словами, не буде стосуватися гарантій безпеки і співпраці. Американці кажуть, мовляв, за ваші гроші ми будемо щось робити або не будемо щось робити, це ми вже самі вирішимо.

Зверніть увагу! В одному з пунктів Плану перемоги Володимира Зеленського було вказано про угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів. На думку Сергія Фурси, Зеленський пропонував угоду, а Трамп – грабунок. Україна хотіла, щоб американці мали переважне право щодо розробки нових родовищ. А Трамп перевернув стіл і нічого не залишив від початкової угоди.

Інвестиційний банкір розповів, що є 2 варіанти розгортання подій довкола цієї угоди.

Перший варіант. Угода трансформується у щось прийнятне щодо американських інвестицій в українську економіку. І це чудовий варіант.

Другий варіант. США будуть шантажувати Україну подальшою підтримкою і в підсумку українська влада не зможе опиратися.

Якщо буде другий варіант, коли шантажем Україну примусять до підписання угоди, тоді для нас головне завдання поводитись як з Будапештським меморандумом,

– зауважив Сергій Фурса.

Навіть якщо цю угоду підпише глава МЗС Андрій Сибіга чи сам Зеленський, це не матиме ніякої юридичної сили. Всі рішення, які хоче Трамп від України, мають бути проголосовані в українському парламенті. Однак, за словами інвестиційного банкіра, дуже важко уявити, що український парламент проголосує за таку угоду.

Нагадаємо, що радник глави ОПУ Михайло Подоляк вважає, що Україна зацікавлена в інвестиціях у видобуток корисних копалин. Однак держава має заробляти на цьому разом зі США. Але склалося таке враження, що Сполучені Штати не хочуть дослухатися до України. Так, на думку Подоляка, угоди не укладаються угоди.

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