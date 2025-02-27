Выдержали первый удар от Трампа, – политолог о договоре по редкоземельным металлам

Издание Financial Times написало, что США сняли наиболее жесткие требования к Украине в соглашении по редкоземельным металлам, и якобы Киев согласился подписать документ. Если это действительно так, то наше государство выдержало "первый удар" Дональда Трампа.

Тогда следующие версии соглашения об ископаемых могут отвечать национальным интересам Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

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"Понимая бизнес-стратегию Трампа, нужно выдержать первый удар. Как делает это наш президент на пресс-конференции, без оскорблений, переходов на эмоцию, спокойно публично объяснять свою позицию. Тогда вторая, третья, четвертая версия этого соглашения будет адекватной, отвечающей национальным интересам Украины", – сказал он.

"Украина может сыграть интересную комбинацию"

Алексей Буряченко подчеркнул, что эта новость еще не подтверждена на официальном уровне. Поэтому не стоит спешить делать выводы, что соглашение уже готово к подписанию. Президент Украины Владимир Зеленский четко объяснил позицию нашего государства. В частности, о гарантиях безопасности.

Он нормально сказал, что гарантии безопасности даже не прописывались, а шли по умолчанию. Так каким образом США должны защищать тех глобальных инвесторов, которые сейчас будут готовы вложить десятки миллиардов долларов в разработку редкоземельных металлов и других сырьевых групп, если нет полноценных гарантий ненападения России? Это же опасный момент, в частности, для американского инвестора,

– отметил политолог.

В частности, говорят о размещении американских войск. Однако вряд ли США пойдут на это. Кроме того, европейские партнеры также хотят услышать от Штатов гарантии того, что даже если они разместят свой контингент в Украине, что Трамп сможет их подстраховать своими войсками в случае повторного нападения России.

В частности, они предложили использовать американские системы ПВО на границе с Украиной, Польша, Румыния, чтобы создать защитный зонтик на территории Украины после завершения горячей стадии войны. Соответственно быстрое реагирование США, если Россия примет решение напасть еще раз,

– объяснил исполнительный директор Международной ассоциации малых общин.

По его словам, соглашение может быть частью большого соглашения о завершении горячей фазы войны. Какой она будет – пока сложно спрогнозировать. Однако хорошо, что убрали упоминание о необоснованных 500 миллиардов долларов, что этот фонд не будет на 100% США, что это будет справедливая инвестиционная структура с Украиной.

Также интересно, что появляется предложение о редкоземельных металлах с ЕС. Это усиливает позицию Украины, вводя конкуренцию для американского предложения, чтобы они были более гибкими и прагматичными.

"Украина может сыграть очень интересную комбинацию. Есть условное предложение от ЕС, максимально адекватное и справедливое. Есть где-то завышенное предложение от США. Если бы их объединить в одно и, например, под давлением европейских партнеров достичь максимально справедливых условий, которые полностью отвечали бы интересам Украины. И создать инвестиционный фонд не на двоих с США, а условный финансовый консорциум на троих – Европа, США и Украина", – предположил Буряченко.