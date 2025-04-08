Затягивают процесс: политолог предположил, почему США усложнили соглашение о полезных ископаемых

Переговоры по соглашению о полезных ископаемых продолжаются уже несколько месяцев. Последний шаг Соединенных Штатов с новым проектом стал откровенно неожиданным.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что Соединенные Штаты хотят получить выгодное для себя соглашение о полезных ископаемых. Но ттесть свои нюансы.

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Чего добиваются Штаты

Как отметил Буряченко, сначала планировалось, что США и Украина подписывают рамочное соглашение. Это должен был быть политический сигнал, что они рядом с нашим государством. А уже дальше обе страны глубже бы проработали тело соглашения, чтобы оно устраивало обеих.

Привлечение американских инвестиций и технологий могло бы быть определенной гарантией безопасности. Однако Штаты теперь выдвинули совсем другой проект.

Сейчас ситуация другая. Штаты предоставили новую редакцию. Там уже нет рамочной части и основной. Плюс США пересмотрели условия соглашения. Украина пытается в конструктивном диалоге объяснить, что некоторые вещи, которые там прописаны, не соответствуют ни законодательству Украины, ни законодательству ЕС, куда хочет войти Украина,

– сказал Буряченко.

Нельзя отбрасывать вариант, что США специально отяготили соглашение и затягивают процесс. В определенный момент они снова могут начать обвинять Украину в срыве переговоров.

Почему? Пока идет переговорный процесс по соглашению, они всегда могут сказать, что Украина "крутит носом" и пытается выбить лучшие условия. Тогда же могут одновременно обратиться к России, что там не соблюдают перемирие. Тогда же Трамп может выйти и сказать: "Давайте идем на всеобъемлющее прекращение огня. И тогда моя миссия здесь завершена". Такой сценарий тоже не исключаю,

– отметил Буряченко.

Добавим, на этой неделе украинская делегация вылетит в США. Они будут обсуждать проект соглашения о полезных ископаемых. Ведь сейчас документ, который предоставили американцы, фактически отражает позицию юридической группы Минфина США.