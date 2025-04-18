"США не способны воевать на 2 фронта": какой приоритет для себя выбрал Вашингтон

Украина вряд ли получит от США хоть какие-то гарантии безопасности, если подпишет соглашение о добыче украинских полезных ископаемых. Сегодня Соединенные Штаты не способны никому ничего гарантировать.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа, добавив, что у США приоритет – Тихий океан, а Китай – главный противник.

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Странам следует объединяться ради безопасности

Сегодня верить, что Соединенные Штаты в чем-то могут помочь, по словам Кульпы, не стоит. Он подчеркнул, что Вашингтон разрушил доверие к себе.

США не способны воевать на 2 фронта. Как только появится риск конфликта на Дальнем Востоке, они исчезнут. Мы должны думать как обеспечивать безопасность себе самостоятельно,

– считает Кульпа.

В России, по убеждению экс-секретаря Польской делегации в Парламенте НАТО, нет потенциала быть бандитом, который в состоянии угрожать. Страна-агрессор постоянно пытается это делать, но она, со слов Кульпы, не настолько опасна, какой хочет казаться.

Кульпа высказал мнение, что Норвегия, Финляндия, Польша, Украина, Турция могли бы сотрудничать, тренироваться, соединить свои оборонно-промышленные комплексы, чтобы покупать друг у друга оружие, поддерживать наше государство, которое испытывает на себе основной удар России.

Можно присоединить Данию, Великобританию, Голландию, Канаду. Тогда получим систему, которая сможет сама себе гарантировать безопасность,

– убежден Кульпа.

Сейчас, по его словам, политика Трампа разваливается как раз на украинском солдате, который защищает свою Родину, и на украинском инженере, который создает технологии, которые обесценивают то, что существует в США.

Отметим, что полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан считает, что гарантией безопасности для Украины могут стать европейские войска, однако не в качестве миротворцев, а регулярных частей. Они могут базироваться вдоль границы с Беларусью, обеспечивать поставки боеприпасов, обучать украинских военнослужащих, прикрывать полигоны иностранными средствами поражения.