На этой неделе США и Украина хотят доработать соглашение о полезных ископаемых

На этой неделе Украина и США могут завершить соглашение о предоставлении Соединенным Штатам доступа к полезным ископаемым. Обсуждение этого скандального вопроса происходит за закрытыми дверями между украинскими чиновниками и спецпредставителем США Китом Келлогом во время его визита в Киев.

Речь идет о сделке на 500 миллиардов долларов, о которой Дональд Трамп говорил еще в начале февраля. Украинская сторона отклонила подписание соглашения из-за отсутствия в нем "выгодных условий". Но в ближайшее время соглашение о доступе к полезным ископаемым в обмен на гарантии безопасности состоится. Это событие станет ключевым элементом усилий администрации Трампа по прекращению войны. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Bloomberg.

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Важные решения для сотрудничества Украины и США

Через два дня после того, как президент Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором", снова стало возможным рассмотрение предложения обмена редкоземельных металлов Украины на военную помощь от США.

Соединенные Штаты хотели получать 50% от продажи лицензий и других поступлений от полезных ископаемых, но это нарушало бы украинское законодательство. Тогда Киев выдвинул изменения в предложение, которые были бы выгодны обеим сторонам. Владимир Зеленский заявил, что встреча с Келлогом в столице Украины "вернула надежду".

Нам нужны прочные соглашения с Соединенными Штатами – соглашения, которые действительно будут работать,

– сказал президент Украины в своем обращении.

Интересно! Украина на самом деле не имеет запасов полезных ископаемых на сумму 10 триллионов долларов, как сообщалось ранее. Большинство месторождений, вероятно, являются побочными продуктами производства таких материалов, как фосфаты, а часть из них находятся на оккупированных Россией территориях.

Подписание соглашения может помирить Зеленского и Трампа, ведь словесные войны невыгодны ни одной стороне. Чиновники США отмечают, что сотрудничество в сфере редкоземельных минералов может стать "лучшей гарантией безопасности для Украины".