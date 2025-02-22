Не только минеральные ресурсы: СМИ выяснили, что еще хочет Трамп от Украины

США с Украиной договорились об обмене военной помощи на полезные ископаемые. Впрочем, соглашение, предложенное американцами, оказалось неприемлемым для Киева. После отказа Владимира Зеленского его подписывать администрация Трампа предложила новый вариант договора – еще более жесткий.

Как сообщает издание NV, 21 февраля Киеву передали новый проект договоренностей по использованию полезных ископаемых. В нем говорится, что США получают не 50 процентов, как говорилось сперва, а 100 процентов доходов от добычи минеральных ресурсов, передает 24 Канал.

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Трамп посягает не только на металлы

В документе значится, что доходы будут направлены в фонд, в котором Соединенные Штаты будут иметь 100-процентную финансовую долю, и что Украина должна делать взносы в фонд, пока он не достигнет 500 миллиардов долларов.

Соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но и газ и нефть. В то же время будущие доходы от портов не входят в соглашение.

Кроме того, новое предложение касается и оккупированных Россией территорий. В случае их освобождения доля поступлений в фонд от местных ресурсов составит 66 процентов.

К слову, США угрожают Украине отключить доступ к Starlink, если она не согласится подписать соглашение об ископаемых. Известно, что Киев отправил в Вашингтон свои правки в договор. Украина предлагает уменьшить размер фонда соглашения об ископаемых с 500 миллиардов долларов до 100 миллиардов, а также подписать его в присутствии Трампа и Зеленского.