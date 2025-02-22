Як повідомляє видання NV, 21 лютого Києву передали новий проєкт домовленостей щодо використання корисних копалин. У ньому йдеться, що США отримують не 50 відсотків, як мовилося спершу, а 100 відсотків доходів від видобутку мінеральних ресурсів, передає 24 Канал.

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Трамп зазіхає не лише на метали

У документі значиться, що доходи будуть спрямовані до фонду, у якому Сполучені Штати матимуть 100-відсоткову фінансову частку, і що Україна має робити внески до фонду, доки він не досягне 500 мільярдів доларів.

Угода охоплює не лише мінеральні копалини, а й газ і нафту. Водночас майбутні доходи від портів не входять в угоду.

Крім того, нова пропозиція стосується й окупованих Росією територій. У разі їх звільнення, частка надходжень до фонду від тамтешніх ресурсів становитиме 66 відсотків.

До слова, США погрожують Україні відключити доступ до Starlink, якщо вона не погодиться підписати угоду про копалини. Відомо, що Київ відправив до Вашингтона свої правки у договір. Україна пропонує зменшити розмір фонду угоди про копалини з США з 500 мільярдів доларів до 100 мільярдів, а також підписати її у присутності Трампа і Зеленського.