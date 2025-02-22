США угрожают прекратить доступ Украины к Starlink, если не будет соглашения об ископаемых, – Reuters

США настаивают на заключении соглашения о полезных ископаемых с Украиной. А если этого не произойдет, Украине могут отключить Starlink.

По меньшей мере, именно так утверждают в Reuters, пишет 24 Канал, со ссылкой на 3 источника, знакомые с этим вопросом. При этом издание отмечает, что спутниковый интернет от SpaceX жизненно важен для Украины

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США могут отключить Украине Starlink из-за соглашения об ископаемых

21 февраля Владимир Зеленский заявил, что США и Украина работают над соглашением о добыче полезных ископаемых. В этом процессе, пишут американские журналисты, переговорщики из США подняли вопрос о возможности прекращения доступа Украины системы спутникового интернета Starlink Илона Маска.

Тема доступа к Starlink, принадлежащей SpaceX, звучит в дискуссиях между американскими и украинскими официальными лицами не с сегодняшнего дня, а, мол, еще с тех пор, как президент Украины отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

На встрече Владимира Зеленского с Китом Келлогом, как сообщил один из источников, об этом также говорили. Мол, Украине сказали, что отключение услуги неизбежно, если не удастся достичь соглашения.

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Заметим, что Starlink обеспечивает критически важную интернет-связь для украинских военных и не только.

Коротко о ситуации вокруг соглашения США и Украины об ископаемых

По состоянию на сейчас известно, что Владимир Зеленский отверг требования Дональда Трампа о предоставлении американцам украинских подземных богатств на 500 миллиардов долларов для якобы возмездия за помощь в военное время. Украинская сторона аргументирует это тем, что США в этом соглашении не предоставили никаких конкретных гарантий безопасности.

С тех пор между лидерами возник разрыв – Трамп назвал Зеленского диктатором, а перед этим Зеленский заявил, что президент США оказался в ловушке российской дезинформации.

Тем не менее американская и украинская команды всё ещё работают над соглашением, в него внесли правки, которые должны были бы сблизить позиции сторон. Трамп уже сказал, что ожидает, что соглашение будет подписано в ближайшее время.