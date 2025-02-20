Минфин США давал время Украине на подписание договора о редкоземельных минералах, – NBC

Администрация Дональда Трампа оказывала давление на Украину, требуя скорейшего подписания соглашения о редкоземельных минералах. На подписание договора президенту Украины Владимиру Зеленскому дали всего час.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Какими были условия договора о редкоземельных минералах

Министр финансов США Скотт Бессент во время своего визита в Киев представил Зеленскому документ, который предоставлял бы Соединенным Штатам право собственности на половину редкоземельных минералов Украины. Такой подход очень впечатлил украинского президента.

Однако когда Зеленский заявил, что ему нужно время для того, чтобы ознакомиться с документом, Бессент заявил, что у него есть только час, чтобы подписать его, или он рискует отменить свои предстоящие встречи с Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Об этом сообщили изданию пять американских чиновников и еще один человек, который знаком с ходом дискуссии.

Бессент объяснил Зеленскому, что соглашение с администрацией Трампа по редкоземельным полезным ископаемым является ключевым элементом формирования стратегического партнерства между США и Украиной, что в конечном итоге будет способствовать обеспечению гарантий безопасности для Киева после окончания войны путем переговоров.

Во вторник, 18 февраля, в интервью Fox News Бессент выразил уверенность, что Зеленский в конце концов подпишет это соглашение с США. Он также заявил, что такой шаг будет способствовать сдерживанию будущей российской агрессии после завершения войны.

К слову, Трамп заявил, что Бессент столкнулся с "грубым отношением" во время своего недавнего визита в Киев. По его словам, Украина не только отказалась подписать соглашение по редкоземельным минералам, но и не предоставила министру финансов возможности встретиться с президентом Зеленским, ведь он якобы спал.