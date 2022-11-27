Могли бы россияне уйти из Херсона без согласия Путина: Яковенко объяснил, что бы это означало
В сети распространяется информация, что решение об отступлении российской армии из Херсона командующий Суровикиным принимал без Путина – его просто поставили перед фактом. Однако биография Суровикина имеет некоторые противоречия с этой гипотезой.
Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко. По его мнению, Суровикин сегодня не обладает такой мерой субъектности, чтобы принимать столь важные решения самостоятельно.
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Путин потребовал продолжать войну
По словам оппозиционера, еще три месяца назад было понятно, что россиянам нужно сдавать Херсон и уходить с Левого берега Днепра, где российская группировка была объектом для упражнений украинской армии. Но Путин потребовал продолжать эту войну.
Если бы это решение принималось без Путина, если бы командующий не согласился с ним, это означало бы, что Суровикин пошел против главы Кремля. Я в это не верю,
– подчеркнул Яковенко.
По его мнению, будь это правдой, тогда можно было предположить, что Суровикин принял решение вопреки Путину – своему непосредственному начальнику.
"Возможно, на каком-то этапе Суровикин перестанет обращать внимание на Путина, но этот этап еще очень далеко", – считает Игорь Яковенко.
Обратите внимание! Российские пропагандисты придумали фейковую легенду о "героическом" отце командующего оккупантами Сергея Суровикина. Рассказывают, что отец был лётчиком и сбивал американские самолеты. Эту сказку распространил пропагандист и сотрудник российской телерадиокомпании Александр Сладков.
Как он утверждает, Владимир Суровикин во время Корейской войны сбил 3 американских самолета и погиб, когда отводил свой истребитель от жилых домов. В российском Уссурийске в его честь установили памятную доску. Этот фейк уже появился в российской википедии.
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Как командующий Суровикин сдал Херсон: важное
- Путин всеми возможными способами пытался закрепить позиции своих солдат на западе Херсона, однако ему это не удалось. В Институте по изучению войны считают, что непонятно, позволил ли Путин Суровикину сразу полностью покинуть западные территории Херсонщины, или генерал должен был долго доказывать диктатору, что оборонять город нет смысла. Однако все закончилось тем, что командующий встретился с министром обороны Шойгу и разыграл представление о принятии приказа об отступлении.
- Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что Суровикин, убеждая Путина в том, что нужно уходить из Херсона, снял с себя ответственность. Якобы не он сдал Херсон, а предшественники – он только принял непопулярное неприятное решение. Теперь Суровикин начинает газовать на Востоке Украины. Россияне пытаются взять хотя бы что-нибудь, поскольку ему нужно срочно показывать результаты.
- Политический эксперт Валерий Клочок считает, что Путин был в шоке, когда войска России вышли из Херсона. По его мнению, не исключено, что командующий оккупационными войсками в Украине Суровикин и министр обороны России Шойгу принимали это решение. Это означает, что на данном этапе принятие решений происходит не только через Путина.