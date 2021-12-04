Согласовали дату: Путин и Байден созвонятся 7 декабря

США и Россия согласовали дату переговоров президентов. Джо Байден и Владимир Путин должны выйти на видеосвязь уже 7 декабря.

То, что согласовали дату, подтвердили в администрации главы Кремля. Ранее 7 декабря – было одной из дат, которую предлагали для переговоров.

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Раньше говорили о видеоконференции

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что наиболее вероятно, что переговоры президентов состоятся в режиме видеоконференции. О возможном "контакте" глав государств рассказывал и помощник Путина Юрий Ушаков.

Повестка дня очевидна – это будет важный контакт в продолжение женевских переговоров 16 июня. Естественно, будут затронуты вопросы относительно хода реализации женевских договоренностей,

– сказал Ушаков.

Ушаков перечислил темы, которых могут затронуть Байден и Путин. Это – Афганистан, Сирия и Иран. Что касается Украины, то помощник российского президента цинично назвал это "внутриукраинским вопросом".

В Госдепе объяснили позицию Байдена

В Госдепе США сообщили, что во время переговоров с Путиным Байден заявит о поддержке территориальной целостности Украины и готовности к ее защите. Также глава Белого дома будет настаивать на более стабильных и предсказуемых отношениях.

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Коротко о предстоящих переговорах Путина и Байдена:

Путин и Байден встречались 16 июня 2021 года в Женеве.

МИД России выразил надежду на "контакт" президентов в ближайшем времени.

В Белом доме накануне сообщили, что лишь рассматривают возможность организации переговоров.

Эксперты считают, что Украина будет одной из тем переговоров, однако только одной из многих.

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