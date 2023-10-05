Пропутинской коалиции не существует: как Россия находит тех, кто ей помогает

Владимир Путин должен демонстрировать своей внутренней аудитории, что он якобы "великий политик" и его еще кто-то слушает. Заявления так называемого президента также направлены и на внешних политиков, но их единицы.

Для Путина важно показать, что он остается серьезным политиком, а мир якобы слушает его выступления, затаив дыхание. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что такую картинку рисуют кремлевские пропагандисты, а на самом деле союзников у Путина практически нет.

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Кто до сих пор слушает главу Кремля

Внешняя аудитория у Путина небольшая, но все же существует. Сюда Яковенко отнес Виктора Орбана, Роберта Фицо, Марин Ле Пен, Такера Карлсона. Также не нужно забывать о Глобальном Юге, в частности Латинской Америке. Следовательно, у Путина остается и внутренняя, и внешняя аудитория.

Если говорить о политических и военных союзниках, то общаться с путинским режимом желающих немного. Но в целом в мире достаточно людей, которые с интересом присматриваются к попыткам Путина сорвать существующий мировой порядок. А сегодня именно это он и делает,

– рассказал Яковенко.

Что касается военной помощи, то у главы Кремля с ней дефицит. Однако известно о Северной Корее, Иране, также есть гипотеза, что в Россию поступает китайское вооружение, поэтому, по мнению Яковенко, пока не говорится о полной военной изоляции.

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Находится ли Россия в полной блокаде

В экономическом плане полной блокады нет, ведь даже несмотря на топливно-энергетическое эмбарго, объявленное Западом, Россия все-таки торгует с Индией, хоть и с большими потерями для себя.

Не могу сказать, что это адекватная замена на западном рынке, но по крайней мере процесс продолжается,

– подчеркнул Яковенко.

Определенной проверкой для мира может стать голосование ООН за возвращение России в комитет по правам человека. Тогда станет понятно, насколько путинский режим изолирован. Поэтому уже сейчас российские власти интенсивно работают над подкупом других стран через оружие и денги.

Степень изоляции страны-агрессора не нужно преувеличивать, но она ясна с военной точки зрения. На это влияет ситуация на фронте и в особенности последние действия, связанные с Черноморским флотом.

Украина фактически выбросила Черноморский флот из Черного моря. Это то, с чего началась война – со слов украинского пограничника на острове Змеиный, который сказал, куда должен направляться российский военный корабль. Фактически это и реализовали,

– подчеркнул Яковенко.

Изоляцию России также подтверждают встречи в формате "Рамштайн", ведь страна-агрессору нечего этому противопоставить.

"Антипутинская коалиция гигантская, а пропутинской практически нет. В этом плане можем говорить об изоляции", – подытожил российский оппозиционный журналист.

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