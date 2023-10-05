Для Путіна важливо показати, що він залишається серйозним політиком, а світ нібито слухає його виступи, затамувавши подих. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що таку картинку малюють кремлівські пропагандисти, а насправді союзників у Путіна практично немає.

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Хто досі слухає очільника Кремля

Зовнішня аудиторія у Путіна невелика, але все-таки існує. Сюди Яковенко відніс Віктора Орбана, Роберта Фіцо, Марін Ле Пен, Такера Карлсона. Також не треба забувати про Глобальний Південь, зокрема Латинську Америку. Відтак у Путіна залишається і внутрішня, і зовнішня аудиторія.

Якщо говорити про політичних і воєнних союзників, то спілкуватися з путінським режимом охочих небагато. Але загалом у світі є достатня кількість людей, які з інтересом придивляються до спроб Путіна зірвати наявний світовий порядок. А сьогодні саме це він і робить,

– розповів Яковенко.

Щодо військової допомоги, то в очільника Кремля з нею дефіцит. Проте відомо про Північну Корею, Іран, також є гіпотеза, що у Росію надходить китайське озброєння, тому, на думку Яковенка, наразі не мовиться про повну військову ізоляцію.

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Чи перебуває Росія у повній блокаді

В економічному плані повної блокади немає, адже навіть попри паливно-енергетичне ембарго, яке оголосив Захід, Росія все-таки торгує з Індією, хоч і з великими втратами для себе.

Не можу сказати, що це адекватна заміна західному ринку, але принаймні процес триває,

– підкреслив Яковенко.

Певною "перевіркою" для світу може стати голосування ООН за повернення Росії в комітет з прав людини. Тоді стане зрозумілим, наскільки путінський режим є ізольованим. Тому вже зараз російська влада інтенсивно працює над підкупом інших країн через зброю та гроші.

Ступінь ізоляції країни-агресорки не треба перебільшувати, але він зрозумілий з військового погляду. На це впливає ситуація на фронті й особливо останні події, пов'язані з Чорноморським флотом.

Україна фактично викинула Чорноморський флот з Чорного моря. Це те, з чого почалася війна – зі слів українського прикордонника на острові Зміїний, який сказав, куди має прямувати російський воєнний корабель. Фактично це й реалізували,

– наголосив Яковенко.

Ізоляцію Росії також підтверджують зустрічі у форматі "Рамштайн", адже країна-агресорка немає що цьому протиставити.

"Антипутінська коаліція гігантська, а пропутінської практично немає. У цьому плані можемо говорити про ізоляцію", – підсумував російський опозиційний журналіст.

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