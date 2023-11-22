В Пентагоне отреагировали на слухи, что поставки снарядов в Украину упали на 30%

В Пентагоне опровергли информацию о том, что с начала войны Израиля с ХАМАСом поставки снарядов стандарта НАТО в Украину снизились на 30%. Минобороны США заверило, что смогло обеспечить ВСУ всем необходимым для наступления.

Об этом заявила представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх во время брифинга. Доказательством тому является стенограмма, опубликованная на официальном сайте ведомства.

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Что случилось

Дело в том, что недавно на ABCNews вышла статья, в которой говорилось сокращение поставок вооружения Украине от стран Запада осложнилось из-за войны на Ближнем Востоке.

Я бы не согласилась с этим утверждением. Мы смогли обеспечить Украину всем необходимым во время ее контрнаступления и продолжим снабжать тем, что ей нужно, по мере вхождения в зиму,

– заявила представительница Пентагона.

Более того, в ведомстве подчеркнули, что США могут одновременно поддержать и Израиль, чтобы тот защитил себя в войне с ХАМАС и Украину.

В то же время, Сингх призвала Конгресс США помочь Пентагону, потому что это единственный способ продолжить поддержку.

К слову, президент Владимир Зеленский тоже предварительно заметил, что смещение фокуса на Ближний Восток замедлило поставки артиллерийских снарядов в Украину.

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