"Получают боевой опыт": войска КНДР могли скорректировать тактику, – ISW

Недавно северокорейские солдаты возобновили штурм группами от 10 до 15 человек на территории Курской области. Они, вероятно, скорректировали свою тактику на поле боя.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на заместителя командира украинского батальона, который действует в Курской области, передает 24 Канал.

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Как солдаты КНДР могли изменить тактику

По данным аналитиков, теперь северокорейские группы атакуют более разведенными формированиями, чтобы украинским силам было сложнее бить по атакующим силам противника.

Напоминают о данных, что силы КНДР недавно вышли из активных боевых действий в Курской области после значительных потерь, в основном в результате ударов украинских беспилотников.

Сообщение о том, что северокорейцы скорректировали свою тактику на поле боя для противодействия ударам украинских беспилотников, указывают на то, что северокорейские силы, возможно, усваивают уроки и получают ценный боевой опыт,

– говорится в отчете.

К слову, ранее сообщалось, что северокорейские солдаты ранее сообщалось, что северокорейские солдаты могут преодолевать до 10 – 15 километров пешком, и только после – вступать в штурм. Отмечали, что это свидетельствует об их хорошей физической подготовке.