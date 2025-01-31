Мы можем констатировать их большие потери, – Юсов об "отводе военных КНДР"

Силы специальных операций заявили, что на Курщине пока не наблюдается присутствие солдат Северной Кореи. В то же время в Главном управлении разведки Минобороны говорят, что сейчас войска КНДР несут значительные потери.

Однако, пока там не подтвердили информацию об "отводе войск Северной Кореи" из Курской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

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Что заявил Юсов о солдатах КНДР

Юсов говорит, что сейчас можно подтвердить то, что Северная Корея поддерживает Россию, предоставляет ей живую силу и оружие, а солдаты КНДР воюют на Курщине под чужими документами. Он также прокомментировал материал New York Times, в котором сообщили, что северокорейских военных отозвали с линии фронта из-за значительных потерь.

По словам Юсова, пока он не может подтвердить эту информацию, объясняя тем, что международные медиа могут говорить более "свободнее", чем работники официальных ведомств. А также добавил, что в Курской области происходят ротации военных КНДР, а их потери значительны.

В то же время стоит заметить, что представитель Сил специальных операций ВСУ полковник Александр Киндратенко говорит, что на Курщине уже около 3 недель не наблюдается присутствие солдат Северной Кореи.