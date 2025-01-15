ВСУ взяли в плен северокорейцев: это может иметь неприятные последствия для России

Украинские защитники взяли в плен двух солдат КНДР. Хотя это не высокопоставленные офицеры северокорейской армии, однако они могут предоставить определенную важную информацию.

Также впоследствии это может привести к новым санкциям против России и к физическим действиям в море. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Последствия для России

Михаил Шейтельман отметил, что от пленных боевиков из КНДР можно узнать информацию о количестве людей, логистических путях. Например, о том, как поставляют солдат на передовую из Северной Кореи. Это более политическая информация, чем военная. Когда Украина будет поставлять эти данные западным странам, они смогут подтвердить количество северокорейцев, как их доставляют, сколько им платят и так далее.

Поэтому это тоже может привести к новым санкциям против России. Также к физическим действиям в море. Я имею в виду, что они как-то отправили эти войска морем в Россию. Наши союзники из США технически могли бы остановить такие поставки физическим способом. Поэтому нам нужна эта информация,

– объяснил он.

Это политическая сенсация, ведь раньше было только свидетельство от Украины, что северокорейские солдаты участвуют в войне на стороне России. Теперь есть новое доказательство. То, что Северная Корея является одним из участников войны, будет фактом, а не только версией нашей страны.

Напомним, южнокорейская разведка сообщила, что ВСУ на Курщине удалось взять в плен двух солдат Северной Кореи. Известно, что они работали в Главном разведывательном бюро, которое является ключевым военным разведывательным агентством КНДР.

Южнокорейская Конституция признает своими гражданами всех жителей КНДР. Поэтому МИД Южной Кореи планирует обсудить с Украиной возможное возвращение на свою территорию пленных северокорейских солдат.