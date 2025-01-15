Також згодом це може призвести до нових санкцій проти Росії та до фізичних дій у морі. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Наслідки для Росії

Михайло Шейтельман зазначив, що від полонених бойовиків з КНДР можна дізнатися інформацію про кількість людей, логістичні шляхи. Наприклад, про те, як постачають солдат на передову з Північної Кореї. Це більш політична інформація, ніж військова. Коли Україна буде постачати ці дані західним країнам, вони зможуть підтвердити кількість північнокорейців, як їх доставляють, скільки їм платять і так далі.

Тому це теж може призвести до нових санкцій проти Росії. Також до фізичних дій у морі. Я маю на увазі, що вони якось відправили ці війська морем у Росію. Наші союзники зі США технічно могли б зупинити такі постачання фізичним способом. Тому нам потрібна ця інформація,

– пояснив він.

Це політична сенсація, адже раніше було лише свідчення від України, що північнокорейські солдати беруть участь у війні на боці Росії. Тепер є новий доказ. Те, що Північна Корея є одним з учасників війни, буде фактом, а не тільки версією нашої країни.

Нагадаємо, південнокорейська розвідка повідомила, що ЗСУ на Курщині вдалося взяти в полон двох солдатів Північної Кореї. Відомо, що вони працювали в Головному розвідувальному бюро, яке є ключовим військовим розвідувальним агентством КНДР.

Південнокорейська Конституція визнає своїми громадянами всіх жителів КНДР. Тож МЗС Південної Кореї планує обговорити з Україною можливе повернення на свою територію полонених північнокорейських солдатів.