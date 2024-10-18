Как солдаты КНДР повлияют на расклад сил на фронте: анализ разведки Эстонии

Участие солдат Северной Кореи в войне на стороне России может изменить ситуацию на фронте, но не сразу. Этот шаг скорее свидетельствует о проблемах в российской армии.

Об этом заявил глава разведцентра Сил Обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает ERR.

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Какие силы КНДР направляет России

Глава эстонской разведки отметил, что отправка в Россию корейских солдат указывает на проблемы РФ с поддержанием высокого уровня военной активности в Украине.

По его словам, публичные данные свидетельствуют, что количество северокорейских военных может достигать 10 тысяч, и они уже размещены в Восточном военном округе России.

Кроме этого, есть информация о формировании нового подразделения численностью около 3 тысяч солдат на базе десантно-штурмовой бригады, который комплектуют северокорейцами. Он, вероятно, будет действовать в Курской или Брянской областях.

Впрочем, такая северокорейская помощь в краткосрочной перспективе ничего не изменит.

Возможная отправка Северной Кореей на украинский фронт таких сил – 3 тысячи человек или 10 тысяч человек – не принесет каких-то существенных изменений на поле боя. Однако, если это продолжится в течение более длительного периода времени, то это может сыграть существенную роль в будущих боях,

– сказал Кивисельг.

Иран и КНДР имеют собственные интересы

Военная поддержка России со стороны Северной Кореи и Ирана дает этим странам возможность преследовать собственные интересы, объясняет полковник.

Это дает Ирану и Северной Корее возможность требовать от РФ эксклюзивных гарантий безопасности или технологической информации, которая оставалась недоступной до сих пор и которую эти страны смогут использовать в будущем,

– заявил он.

Кивисельг заметил, что солдаты, участвующих в боевых действиях в Украине и России, получат боевой опыт, который смогут использовать против соседних стран в родном регионе.

Ранее в Южной Корее сообщали, что КНДР готовится отправить в Россию 12 тысяч военных, включая спецназ. Там назвали это серьезной угрозой для международного сообщества.

Глава Генерального управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что 11 тысяч северокорейцев уже к ноябрю будут готовы воевать в Украине.