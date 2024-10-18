Про це заявив голова розвідцентру Сил Оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

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Які сили КНДР надсилає Росії

Голова естонської розвідки зазначив, що відправка до Росії корейських солдатів вказує на проблеми РФ з підтриманням високого рівня військової активності в Україні.

За його словами, публічні дані свідчать, що кількість північнокорейських військових може досягати 10 тисяч, і вони вже розміщені у Східному військовому окрузі Росії.

Крім цього, є інформація про формування нового підрозділу чисельністю близько 3 тисяч солдатів на базі десантно-штурмової бригади, який комплектують північнокорейцями. Він, ймовірно, діятиме в Курській або Брянській областях.

Втім, така північнокорейська допомога у короткостроковій перспективі нічого не змінить.

Можливе відправлення Північною Кореєю на український фронт таких сил – 3 тисячі осіб або 10 тисяч осіб – не принесе якихось суттєвих змін на полі бою. Однак, якщо це продовжиться протягом тривалішого періоду часу, то це може зіграти суттєву роль у майбутніх боях,

– сказав Ківісельг.

Іран та КНДР мають власні інтереси

Військова підтримка Росії з боку Північної Кореї та Ірану дає цим країнам можливість переслідувати власні інтереси, пояснює полковник.

Це дає Ірану і Північній Кореї можливість вимагати від РФ ексклюзивних гарантій безпеки або технологічної інформації, яка залишалася недоступною досі і яку ці країни зможуть використати в майбутньому,

– заявив він.

Ківісельг зауважив, що солдати, які беруть участь у бойових діях в Україні та Росії, отримають бойовий досвід, який зможуть використати проти сусідніх країн у рідному регіоні.

Раніше у Південній Кореї повідомляли, що КНДР готується надіслати до Росії 12 тисяч військових, включаючи спецпризначенців. Там назвали це серйозною загрозою для міжнародної спільноти.

Голова Генерального управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що 11 тисяч північнокорейців вже до листопада будуть готові воювати в Україні.