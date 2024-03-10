Глава МИД Польши заявил, что солдаты НАТО "уже в Украине"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал громкое заявление. Во время конференции в Сейме к 25-летию членства Польши в НАТО он сказал, что военные из стран НАТО уже находятся в Украине.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто осудил то, что Франция говорит будто бы от имени всего Альянса. "Ввести войска в Киев означает сделать шаг к односторонней эскалации, которая сотрет путь к дипломатии", – считает он.

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Что Сикорский сказал о солдатах НАТО в Украине

Солдаты из стран НАТО уже есть в Украине. Я бы хотел поблагодарить страны, которые идут на этот риск. Они сами знают, кто это,

– высказался он.

Таким образом польский министр прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который говорил о возможности отправки западных войск в Украину.

В то же время он не назвал, о каких именно странах идет речь и какие задачи могут выполнять бойцы Альянса в Украине.

"В отличие от других европейских политиков, я не буду этого говорить", – объяснил министр.

Кого НАТО могло отправить в Украину

Генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире телеканала "Киев" предположил, о ком может идти речь. По его словам, это могут быть инструкторы, специалисты в конкретных отраслях обороны, военно-промышленного комплекса, связи, разведки, которые способствуют армии и могут проводить обучение. Но, конечно, это только предположение, ведь официальной информации не было.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО возобновить свои тренировочные миссии в Украине. Но для этого следует прикрыть их западной противовоздушной обороной, потому что, конечно, такие миссии – лакомая цель для россиян.

Четыре миссии работали в нашем государстве в течение 2014 – 2022 годов. Они помогли повысить сноровку ВСУ, которые успешно дали отпор врагу в феврале 2022-го.

Дмитрий Кулеба уверен, что пришло время вернуть миссии именно на территорию Украины. Это даст нашему государству преимущество в войне, потому что уменьшит плечо логистики и ускорит подготовку Сил обороны.