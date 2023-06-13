Оккупанты в оцепенении, потому что не знают, где будет главный удар, – Череватый

Украинские военные начали наступательные действия и уже освободили несколько населенных пунктов. Тем временем во вражеском войске распространяются панические настроения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Украины Восточного направления Сергей Череватый. По его словам, враг сейчас находится в "оцепенении".

Смотрите также Точность завораживает: ВСУ показали горячие кадры, как уничтожили оккупантов во время штурма возле Бахмута

Российские солдаты полностью деморализованы

Они были и продолжают быть в определенном таком оцепенении, они не знают, где будет главный удар, они не знают, какими силами мы будем атаковать и что будет происходить.

– сказал Череватый.

Как отметил спикер, из допросов пленных стало понятно, что личный состав российской армии – далеко не образцы патриотизма, нравственности или какой-либо мотивации для проведения боевых действий.

Череватый подчеркнул, что главная проблема врага – не боеприпасы, как они когда-то отмечали, а готовый, экипированный, мотивированный личный состав.

Собственно, это и неудивительно, что оккупанты – не патриоты, поскольку Россия все больше вербует в ряды разных военизированных компаний людей, которые большую часть жизни провели за решеткой.

Успехи ВСУ на фронте: главное

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что во время проведения наступательной операции наши войска за прошедшие сутки продвинулись на:

Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 метров,

Торецком направлении – на 200 метров,

Бердянском направлении от 0,5 до 1 километра, площадь территории, взятой под контроль, составила до 3 квадратных километров.

Стоит напомнить, что за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 470 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" сократилась на 216 650 солдат.

Также Силы обороны успешно уничтожили вражескую технику ТОС-1А "Солнцепек". Нацгвардейцы и артиллеристы ВСУ уничтожили вражескую технику совместными усилиями.